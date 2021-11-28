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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 28 ноября 2021
Монпелье
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лион
17'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
83'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
83'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
83'
74'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Б. Макуана
️️️️
В. Жермен
74'
74'
Замена
М. Дембеле
️️️️
И. Слимани
73'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Ферри
68'
67'
Желтая карточка
Эмерсон
45'
Желтая карточка
Д. Боатенг
40'
Желтая карточка
М. Какере
29'
Желтая карточка
И. Слимани
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
12
Сахо
2
Суке
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
16
Джоаккини
45
Мавидиди
98
Жермен
4-3-1-2
1
Лопеш
27
Густо
64
Денайе
17
Боатенг
33
Эмерсон
39
Гимарайнс
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
19
Слимани
9
Экамби
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
98
Жермен
2
Макуана
2
Макуана
98
Жермен
17
Боатенг
3
Да Силва
3
Да Силва
17
Боатенг
39
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
39
Гимарайнс
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
19
Слимани
9
Дембеле
9
Дембеле
19
Слимани
Остались в запасе
Монпелье
Лион
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Монпелье - Лион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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