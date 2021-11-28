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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Хатайспор
Сивасспор - Хатайспор: обзор матча 28 ноября 2021
Сивасспор
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Хатайспор
22'
П. Энрике (П)
43'
М. Ятабаре
48'
М. Ятабаре
87'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Хатайспор
ГОЛ! 4:0!
М. Ятабаре
87'
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Энрике
72'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Ульвестад
72'
Желтая карточка
Ф. Файр
67'
66'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
66'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Эль-Кааби
54'
Вторая желтая
Р. Рибейру
54'
Желтая карточка
Р. Рибейру
ГОЛ! 3:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
48'
46'
Замена
С. Фалет
️️️️
Б. Оксюз
46'
Замена
М. Мерт
️️️️
М. Буджемаа
45'
Желтая карточка
М. Буджемаа
ГОЛ! 2:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Энрике
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
6
Гутас
76
Файр
7
Энрике
10
Градель
20
Кесгин
9
Ятабаре
6
Ульвестад
3-3-5
22
Черекчи
53
Оксюз
3
Адекугбе
92
Диуф
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
1
Моанд
22
Курукук
20
Рибейру
9
Эль-Кааби
10
Траоре
6
Ульвестад
37
Арслан
37
Арслан
6
Ульвестад
7
Энрике
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Энрике
53
Оксюз
5
Фалет
5
Фалет
53
Оксюз
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
19
Мерт
19
Мерт
8
Буджемаа
9
Эль-Кааби
5
Сакей
5
Сакей
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Сивасспор
Хатайспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Сивасспор - Хатайспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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