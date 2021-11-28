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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 28 ноября 2021
Сент-Этьен
28.11.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
25'
Д. Буанга
45+2'
Маркиньос
79'
А. Ди Мария
90+1'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Маркиньос
Пас отдал
Л. Месси
88'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Неймар
Замена
Ж. Крассо
️️️️
И. Масон
87'
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Месси
75'
Замена
Л. Паредес
️️️️
И. Гуйе
Замена
Л. Гурна
️️️️
Р. Будебуз
72'
Замена
А. Мукуди
️️️️
А. Сиссоко
46'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Аушиш
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
Пас отдал
Л. Месси
Красная карточка
Т. Колоджейчак
45'
Желтая карточка
М. Камара
36'
33'
Желтая карточка
Х. Бернат
Желтая карточка
Р. Будебуз
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
25'
Желтая карточка
А. Сиссоко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
22
Люка Калода
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
3-2-1-3-1
42
Грин
47
Трауко
15
Колоджейчак
50
Наде
97
Масон
58
Сиссоко
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Хазри
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
93
Рамос
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Гуйе
2
Перейра
10
Месси
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Будебуз
29
Гурна
29
Гурна
10
Будебуз
58
Сиссоко
2
Мукуди
2
Мукуди
58
Сиссоко
24
Аушиш
28
Юссуф
28
Юссуф
24
Аушиш
97
Масон
11
Крассо
11
Крассо
97
Масон
5
Гуйе
5
Паредес
5
Паредес
5
Гуйе
10
Неймар
29
Эбимбе
29
Эбимбе
10
Неймар
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
22
Люка Калода
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
50
Бубакар Фалл
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
22
Люка Калода
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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