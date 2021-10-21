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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Байер
Бетис - Байер: обзор матча 21 октября 2021
Бетис
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Байер
75'
Б. Иглесиас (П)
82'
Р. Андрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Байер
90'
+1
Замена
Э. Паласиос
️️️️
М. Диаби
86'
Желтая карточка
М. Диаби
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Андрих
76'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Беллараби
76'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Иглесиас
75'
71'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Желтая карточка
Г. Пеццелла
71'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Руйбаль
71'
69'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Адли
69'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
Замена
С. Каналес
️️️️
Н. Фекир
64'
62'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
50'
Желтая карточка
Л. Аларио
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
17'
Желтая карточка
Х. Миранда
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Миранда
6
Гонсалес
2
Пеццелла
33
Монтойя
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
8
Андрих
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
27
Аларио
21
Адли
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
10
Фекир
20
Каналес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Руйбаль
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
19
Диаби
25
Паласиос
25
Паласиос
19
Диаби
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
38
Беллараби
10
Паулиньо
10
Паулиньо
38
Беллараби
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
Остались в запасе
Бетис
Байер
1
Руй Силва
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Надим Амири
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бетис - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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