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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 21 октября 2021
Динамо Хьюстон
21.10.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
39'
S. Kljestan (П)
45+1'
Z. Valentin (АГ)
48'
К. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
84'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Замена
I. Hoffman
️️️️
Д. Керен
80'
71'
Замена
A. Saldana
️️️️
Джонатан
68'
Замена
С. Кулибали
️️️️
Д. Уильямс
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Уррути
62'
Замена
J. Corona
️️️️
А. Карраскилья
62'
60'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
60'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Кабрал
Пас отдал
Чичарито
46'
Замена
O. Fisher
️️️️
Х. Араухо
Замена
А. Лундквист
️️️️
Z. Valentin
46'
Замена
T. Pasher
️️️️
M. Figueroa
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Z. Valentin
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Kljestan
Желтая карточка
M. Figueroa
37'
11'
Желтая карточка
Х. Араухо
9'
Желтая карточка
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-2-5
26
Паркер
3
15
24
Керен
22
Пико
24
Дорси
25
Кинтеро
29
Джанкуа
8
Карраскилья
26
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
20
ДеПуй
14
Чичарито
8
Ллетгет
16
10
Альварес
3
21
Лундквист
21
Лундквист
3
37
Уррути
8
Родригес
8
Родригес
37
Уррути
24
Керен
26
26
24
Керен
8
Карраскилья
15
15
8
Карраскилья
15
0
0
15
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
22
Араухо
91
91
22
Араухо
33
Уильямс
4
Кулибали
4
Кулибали
33
Уильямс
6
Джонатан
43
43
6
Джонатан
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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