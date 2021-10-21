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МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 21 октября 2021
Портленд
21.10.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 41 тур
2 : 3
Завершен
Ванкувер Уайткепс
15'
Й. Чара
41'
Д. Асприлья
63'
Д. Кайседо
76'
Б. Уайт
81'
К. Дажоме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
К. Паредес
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уайт
87'
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Р. Галд
Замена
З. МакГроу
️️️️
Х. ван Ранкин
86'
Замена
М. Лориа
️️️️
П. Бонилья
86'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Дажоме
76'
ГОЛ! 2:2!
Б. Уайт
Пас отдал
Б. Гаспар
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
74'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
74'
72'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кайседо
Замена
С. Морено
️️️️
С. Бланко
63'
60'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
М. Годиньо
60'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Л. Каваллини
46'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 2:0!
Д. Асприлья
41'
ГОЛ! 1:0!
Й. Чара
Пас отдал
К. Паредес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
2-2-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
8
Паредес
29
Бланко
8
Чара
2
ван Ранкин
99
Мора
20
Фочив
28
Бонилья
27
Асприлья
2-5
26
Юнгвирт
28
Годиньо
31
Тейберт
25
Кайседо
25
Галд
91
Браун
12
Бикел
29
Бланко
10
Морено
10
Морено
29
Бланко
8
Чара
8
8
8
Чара
2
ван Ранкин
18
МакГроу
18
МакГроу
2
ван Ранкин
28
Бонилья
44
Лориа
44
Лориа
28
Бонилья
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
28
Годиньо
76
Гаспар
76
Гаспар
28
Годиньо
9
Каваллини
24
Уайт
24
Уайт
9
Каваллини
25
Галд
4
Веселинович
4
Веселинович
25
Галд
91
Браун
11
Дажоме
11
Дажоме
91
Браун
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
Остались в запасе
Портленд
Ванкувер Уайткепс
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
12
Томас Хасал
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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