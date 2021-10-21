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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Олимпиакос
Айнтрахт - Олимпиакос: обзор матча 21 октября 2021
Айнтрахт
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
26'
Р. Борре (П)
45+3'
А. Туре
59'
Д. Камада
30'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Олимпиакос
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Соу
89'
84'
Желтая карточка
П. Кунде
Замена
Э. Дурм
️️️️
А. Туре
82'
Замена
С. Роде
️️️️
Г. Пасьенса
82'
77'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
77'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
65'
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Камара
65'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
60'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Я. М'Вила
Замена
Э. Н'Дика
️️️️
Тута
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Камада
Пас отдал
Г. Пасьенса
59'
Желтая карточка
Тута
50'
48'
Желтая карточка
А. Камара
ГОЛ! 2:1!
А. Туре
Пас отдал
Д. Соу
45'
+3
39'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Г. Пасьенса
35'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Эль-Араби
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Борре
26'
25'
Желтая карточка
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
13
Хинтереггер
6
Туре
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
9
Пасьенса
19
Борре
4-1-2-2-1
31
Вацлик
70
Лала
4
Сиссе
19
Папастатопулос
5
Рябчук
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
3
Тута
5
Н'Дика
5
Н'Дика
3
Тута
6
Туре
37
Дурм
37
Дурм
6
Туре
9
Пасьенса
17
Роде
17
Роде
9
Пасьенса
97
Соу
10
Хеуге
10
Хеуге
97
Соу
6
М'Вила
7
Оникуру
7
Оникуру
6
М'Вила
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
2
Камара
25
Кунде
25
Кунде
2
Камара
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Айнтрахт
Олимпиакос
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Айнтрахт - Олимпиакос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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