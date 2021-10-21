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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Лион
Спарта - Лион: обзор матча 21 октября 2021
Спарта
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 4
Завершен
Лион
4'
Л. Гараслин
19'
Л. Гараслин
90+6'
Л. Крейчи
42'
К. Токо Экамби
53'
У. Ауа
67'
Л. Пакета
88'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Лион
ГОЛ! 3:4!
Л. Крейчи
Пас отдал
Д. Ганцко
90'
+6
90'
+4
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
88'
ГОЛ! 2:4!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Б. Гимарайнс
85'
Желтая карточка
Т. Мендес
Замена
М. Полидар
️️️️
Я. Пешек
84'
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Павелка
84'
Желтая карточка
Д. Павелка
80'
75'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Д. Шакири
74'
Вторая желтая
М. Густо
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Сачек
73'
69'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Боатенг
68'
Желтая карточка
Л. Пакета
67'
ГОЛ! 2:3!
Л. Пакета
Пас отдал
К. Токо Экамби
63'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Минчев
63'
62'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
59'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Л. Гараслин
59'
53'
ГОЛ! 2:2!
У. Ауа
52'
Желтая карточка
М. Густо
46'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Т. Кадевере
46'
Замена
Эмерсон
️️️️
Энрике
42'
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Д. Боатенг
25'
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 2:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
М. Минчев
19'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
3-2-3-1-1
1
Ницэ
27
Панак
33
Челустка
17
Ганцко
28
Виснер
61
Сачек
10
Пешек
8
Павелка
17
Минчев
17
Гараслин
10
Гложек
4-1-2-1-2
1
Лопеш
27
Густо
17
Боатенг
64
Денайе
17
Энрике
23
Мендес
39
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шакири
9
Кадевере
9
Экамби
10
Пешек
21
Полидар
21
Полидар
10
Пешек
8
Павелка
9
Карабец
9
Карабец
8
Павелка
17
Минчев
9
Докал
9
Докал
17
Минчев
61
Сачек
7
Крейчи
7
Крейчи
61
Сачек
17
Энрике
33
Эмерсон
33
Эмерсон
17
Энрике
17
Боатенг
20
Дьоманде
20
Дьоманде
17
Боатенг
10
Шакири
15
Дюбуа
15
Дюбуа
10
Шакири
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
9
Кадевере
11
Пакета
11
Пакета
9
Кадевере
Остались в запасе
Спарта
Лион
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Спарта - Лион
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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