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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Монреаль
Орландо Сити - Монреаль: обзор матча 21 октября 2021
Орландо Сити
21.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
1 : 1
Завершен
Монреаль
45'
К. Мюллер
51'
Р. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Монреаль
Желтая карточка
Р. Шлегель
90'
+4
90'
+2
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
М. Шоньер
86'
Замена
B. Tabla
️️️️
Х. Торрес
Замена
Пато
️️️️
М. Перейра
86'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
86'
Замена
С. Мендес
️️️️
О. Росель
70'
69'
Замена
M. Kizza
️️️️
З. Бассонг
Замена
Нани
️️️️
Б. Мичел
66'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
К. Мюллер
65'
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Камачо
Пас отдал
Д. Михайлович
ГОЛ! 1:0!
К. Мюллер
45'
Желтая карточка
О. Росель
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
12
Пато
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
17
Нани
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4-2-4
1
Галлезе
13
Руан
6
Янссон
23
21
Шлегель
30
Урсо
10
Перейра
91
Мичел
9
Дайк
8
Мюллер
16
Росель
2-5-4
5
Струна
4
Миллер
66
Шоньер
99
Торрес
10
10
Михайлович
6
Пьетт
22
Бассонг
25
4
Камачо
41
Пантемис
16
Росель
32
Мендес
32
Мендес
16
Росель
10
Перейра
12
Пато
12
Пато
10
Перейра
91
Мичел
17
Нани
17
Нани
91
Мичел
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
66
Шоньер
2
2
66
Шоньер
99
Торрес
13
13
99
Торрес
22
Бассонг
12
12
22
Бассонг
Остались в запасе
Орландо Сити
Монреаль
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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