Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Тоттенхэм
Витесс - Тоттенхэм: обзор матча 21 октября 2021
Витесс
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
78'
М. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Тоттенхэм
Замена
Д. Ороз
️️️️
Л. Опенда
90'
+1
Желтая карточка
Т. Бейтинк
90'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Виттек
87'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фредериксен
85'
Желтая карточка
М. Виттек
81'
80'
Желтая карточка
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
М. Виттек
Пас отдал
Э. Даса
78'
74'
Желтая карточка
Д. Скарлетт
72'
Желтая карточка
Д. Санчес
41'
Желтая карточка
С. Бергвейн
Желтая карточка
М. Беро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
23
Найл Джон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
2-2-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
32
Виттек
17
Опенда
9
Дарфалу
8
Фредериксен
6
Тронстад
4-1-3-2
95
Голлини
5
Танганга
6
Санчес
6
Родон
4
Дэвис
4
Уинкс
34
Бергвейн
8
Алли
17
Хиль
18
Скарлетт
20
Ло Чельсо
32
Виттек
37
Хайек
37
Хайек
32
Виттек
17
Опенда
5
Ороз
5
Ороз
17
Опенда
8
Фредериксен
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Фредериксен
Остались в запасе
Витесс
Тоттенхэм
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
47
Джек Кларк
ПВ
40
Брэндон Остин
ВР
23
Найл Джон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
40
Брэндон Остин
ВР
23
Найл Джон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Витесс - Тоттенхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+