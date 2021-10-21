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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - Кайрат
Карабах - Кайрат: обзор матча 21 октября 2021
Карабах
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
79'
Р. Шейдаев
90+1'
А. Гусейнов
19'
Х. Канте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Кайрат
90'
+5
Желтая карточка
А. Шушеначев
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
А. Зубир
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
А. Гусейнов
90'
+1
Замена
М. Вешович
️️️️
Ф. Озобич
86'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
Г. Гараев
86'
84'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Х. Канте
84'
Замена
А. Абикен
️️️️
Р. Алвеш
ГОЛ! 1:1!
Р. Шейдаев
79'
75'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
72'
Замена
Я. Горальски
️️️️
Н. Косович
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
70'
64'
Желтая карточка
Р. Алвеш
Желтая карточка
И. Ваджи
27'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
81
Кевин Медина
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
2-1-1-1-5
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
10
Зубир
19
Озобич
7
Байрамов
25
Ваджи
20
Боржес
66
Андраде
81
Медина
3-2-2-1-2
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
24
Миканович
3
Баньяк
11
Вороговский
27
Косович
16
Алвеш
11
Пауло
24
Канте
10
Зубир
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
10
Зубир
19
Озобич
23
Вешович
23
Вешович
19
Озобич
2
Гараев
20
Алмейда
20
Алмейда
2
Гараев
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
16
Алвеш
96
Абикен
96
Абикен
16
Алвеш
27
Косович
6
Горальски
6
Горальски
27
Косович
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
24
Канте
11
Шушеначев
11
Шушеначев
24
Канте
Остались в запасе
Карабах
Кайрат
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
28
Huseyn Huseynzade
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Карабах - Кайрат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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