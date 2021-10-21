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Анортосис - Флора
Анортосис - Флора: обзор матча 21 октября 2021
Анортосис
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Флора
25'
М. Делетич
28'
Д. Попович
38'
Р. Саппинен
80'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анортосис - Флора
81'
Желтая карточка
Р. Аллику
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Миллер
Замена
А. Авраам
️️️️
М. Антониадес
75'
70'
Замена
М. Миллер
️️️️
М. Поом
Замена
М. Иоанну
️️️️
Д. Попович
69'
66'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Х. Оямаа
Замена
Н. Кальцас
️️️️
М. Делетич
59'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Н. Качарава
59'
Замена
П. Корреа
️️️️
О. Амбарцумян
46'
38'
ГОЛ! 2:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
Х. Оямаа
ГОЛ! 2:0!
Д. Попович
Пас отдал
Н. Качарава
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Делетич
Пас отдал
Й. Гушбауэр
25'
Желтая карточка
С. Рисванис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
22
Ассаф Цур
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
48
Михалис Иоанну
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
3-3-4
22
Цур
2
Араюри
33
Рисванис
23
Антониадес
19
Амбарцумян
4
Артиматас
22
Попович
15
Качарава
25
Гушбауэр
7
Делетич
7
Варда
4-4-2
38
Игонен
24
Пюрг
2
Кууск
25
Калласте
2
Лиландер
15
Саппинен
20
Поом
8
Соометс
14
Васильев
20
Зенев
8
Оямаа
19
Амбарцумян
44
Корреа
44
Корреа
19
Амбарцумян
22
Попович
48
Иоанну
48
Иоанну
22
Попович
23
Антониадес
30
Авраам
30
Авраам
23
Антониадес
7
Делетич
20
Кальцас
20
Кальцас
7
Делетич
15
Качарава
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
15
Качарава
20
Поом
10
Миллер
10
Миллер
20
Поом
8
Оямаа
9
Аллику
9
Аллику
8
Оямаа
Остались в запасе
Анортосис
Флора
1
Георгий Лория
ВР
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
42
Николас Хацимицис
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Анортосис - Флора
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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