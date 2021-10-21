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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Омония
Базель - Омония: обзор матча 21 октября 2021
Базель
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Омония
19'
Л. Миллар
41'
А. Кабрал (П)
88'
Э. Жегрова
27'
Ж. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Омония
90'
+3
Желтая карточка
М. Дуриш
Замена
С. Эспозито
️️️️
Д. Малес
90'
+2
Замена
В. Штокер
️️️️
Э. Жегрова
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Э. Жегрова
88'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Л. Миллар
71'
Замена
М. Паласиос
️️️️
А. Кабрал
71'
66'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Л. Лоизу
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
Ф. Фрай
62'
46'
Замена
А. Шеху
️️️️
М. Дискеруд
46'
Замена
Кико
️️️️
Я. Лецяск
46'
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
Ж. Гомес
46'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Щепович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кабрал
41'
40'
Желтая карточка
Ж. Гомес
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Л. Миллар
Пас отдал
П. Касами
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Омония
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
4-2-2-2
13
Линднер
5
Ланг
5
Джемерт
3
Пельмар
15
Тавареш
23
Касами
20
Фрай
17
Миллар
11
Жегрова
19
Малес
19
Кабрал
4-1-5
98
Узохо
17
Псалтис
26
Ланг
5
Панайоту
26
Лецяск
16
Гомес
57
Дуриш
75
Лоизу
10
Ционис
42
Дискеруд
44
Щепович
20
Фрай
88
Квинтийя
88
Квинтийя
20
Фрай
11
Жегрова
14
Штокер
14
Штокер
11
Жегрова
19
Кабрал
20
Паласиос
20
Паласиос
19
Кабрал
17
Миллар
14
Ндой
14
Ндой
17
Миллар
19
Малес
94
Эспозито
94
Эспозито
19
Малес
26
Лецяск
5
Кико
5
Кико
26
Лецяск
16
Гомес
19
Бачиру
19
Бачиру
16
Гомес
42
Дискеруд
4
Шеху
4
Шеху
42
Дискеруд
75
Лоизу
13
Папулис
13
Папулис
75
Лоизу
44
Щепович
9
Какулис
9
Какулис
44
Щепович
Остались в запасе
Базель
Омония
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
15
Томаш Губочан
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Остались в запасе
15
Томаш Губочан
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Базель - Омония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
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