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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Динамо Загреб
Рапид - Динамо Загреб: обзор матча 21 октября 2021
Рапид
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
9'
М. Груль
34'
М. Хофманн
24'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Динамо Загреб
90'
+4
Желтая карточка
Й. Мишич
Замена
К. Виммер
️️️️
М. Хофманн
90'
+3
Желтая карточка
К. Виммер
88'
88'
Желтая карточка
М. Толич
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
88'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
88'
78'
Замена
М. Толич
️️️️
Л. Иванушец
78'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
Желтая карточка
М. Хофманн
73'
Замена
Т. Балло
️️️️
Т. Фонтас
69'
51'
Желтая карточка
М. Батурина
46'
Замена
М. Батурина
️️️️
А. Гояк
46'
Замена
Й. Шутало
️️️️
Р. Лауритсен
41'
Желтая карточка
К. Андрич
39'
Замена
К. Андрич
️️️️
Б. Петкович
ГОЛ! 2:1!
М. Хофманн
Пас отдал
М. Груль
34'
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Оршич
Пас отдал
Л. Иванушец
Желтая карточка
Л. Граймль
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Груль
Пас отдал
К. Аразе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Иванушец
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
49
Коя Китагава
ЦФ
Динамо Загреб
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гартлер
30
Стойкович
4
Айву
31
Ульманн
28
Хофманн
12
Граймль
10
Любичич
11
Фонтас
18
Груль
9
Кара
36
Аразе
3-1-1-3-2
25
Ливакович
33
Ристовски
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
4
Франьич
27
Мишич
14
Гояк
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
17
Менало
28
Хофманн
6
Виммер
6
Виммер
28
Хофманн
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
11
Фонтас
8
Балло
8
Балло
11
Фонтас
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
5
Лауритсен
6
Шутало
6
Шутало
5
Лауритсен
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
14
Гояк
20
Батурина
20
Батурина
14
Гояк
17
Иванушец
10
Толич
10
Толич
17
Иванушец
9
Петкович
17
Андрич
17
Андрич
9
Петкович
Остались в запасе
Рапид
Динамо Загреб
21
Бернхард Унгер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Рапид - Динамо Загреб
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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