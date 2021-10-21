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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Брага
Лудогорец - Брага: обзор матча 21 октября 2021
Лудогорец
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Брага
7'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Брага
Желтая карточка
А. Сантана
90'
+4
90'
+1
Замена
Ф. Моура
️️️️
Галено
Замена
Д. Митков
️️️️
С. Баджи
86'
77'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Каштру
77'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Р. Орта
Желтая карточка
Жозуэ
72'
Замена
А. Сантана
️️️️
К. Гонсалвеш
70'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
68'
60'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ю. Медейрос
60'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Руис
Замена
М. Чибота
️️️️
Б. Текпетей
59'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Янков
59'
Желтая карточка
Б. Текпетей
48'
Замена
И. Пластун
️️️️
О. Вердон
46'
26'
Желтая карточка
А. Мусрати
24'
Желтая карточка
Д. Лейте
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
Н. Секейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Брага
1
Матеус
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
14
Шоу
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Витинья
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Калина
23
Жозуэ
24
Вердон
38
Пинас
32
Икоко
5
Гонсалвеш
25
Баджи
77
Десподов
8
Янков
37
Текпетей
79
Сотириу
4-1-3-2
1
Матеус
70
Силва
2
Лейте
6
Секейра
15
Оливейра
73
Мусрати
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
24
Вердон
32
Пластун
32
Пластун
24
Вердон
5
Гонсалвеш
80
Сантана
80
Сантана
5
Гонсалвеш
37
Текпетей
13
Чибота
13
Чибота
37
Текпетей
8
Янков
45
Ману
45
Ману
8
Янков
25
Баджи
45
Митков
45
Митков
25
Баджи
13
Галено
74
Моура
74
Моура
13
Галено
21
Орта
30
Минейро
30
Минейро
21
Орта
8
Каштру
22
Шикинью
22
Шикинью
8
Каштру
45
Медейрос
12
Пиазон
12
Пиазон
45
Медейрос
9
Руис
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Руис
Остались в запасе
Лудогорец
Брага
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Шоу
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Шоу
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Лудогорец - Брага
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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