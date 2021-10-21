Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 21 октября 2021
Цинциннати
21.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
3 : 4
Завершен
Чикаго Файр
28'
Л. Акоста
36'
Б. Васкес
90+1'
Т. Блэкетт
14'
Р. Берич
17'
Р. Берич
71'
А. Медран
90+3'
L. Stojanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
L. Stojanovic
ГОЛ! 3:3!
Т. Блэкетт
90'
+1
86'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
А. Медран
Желтая карточка
G. Cameron
80'
79'
Желтая карточка
Г. Слонина
Замена
K. Scott
️️️️
А. Крус
78'
71'
ГОЛ! 2:3!
А. Медран
68'
Желтая карточка
Ф. Наварро
64'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
64'
Замена
Г. Хименес
️️️️
J. Kappelhof
Замена
K. Mokotjo
️️️️
H. Medunjanin
62'
58'
Замена
Б. Секулич
️️️️
Д. Эспиноса
Замена
А. Барреаль
️️️️
E. Castillo
53'
Желтая карточка
J. Gyau
48'
46'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
Замена
J. Gyau
️️️️
Z. Bailey
46'
45'
+1
Желтая карточка
J. Kappelhof
ГОЛ! 2:2!
Б. Васкес
Пас отдал
Р. Матаррита
36'
Желтая карточка
Z. Bailey
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Акоста
28'
17'
ГОЛ! 0:2!
Р. Берич
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
17
Kyle Scott
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
38
Alex Monis
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
2-1-5
22
Тытонь
6
Блэкетт
22
Матаррита
5
32
Акоста
9
Васкес
4
8
Крус
19
3-4-4
3
4
29
Наварро
21
Герберс
10
Медран
31
Наварро
22
Пинеда
9
Берич
4
Эспиноса
44
Слонина
31
Алиседа
4
12
12
4
8
Крус
17
17
8
Крус
19
22
Барреаль
22
Барреаль
19
16
36
36
16
4
30
Хименес
30
Хименес
4
4
Эспиноса
2
Секулич
2
Секулич
4
Эспиноса
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
10
Медран
10
10
10
Медран
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+