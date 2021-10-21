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Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Антверпен
Фенербахче - Антверпен: обзор матча 21 октября 2021
Фенербахче
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Антверпен
21'
Э. Валенсия
45'
Э. Валенсия (П)
2'
М. Саматта
62'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Антверпен
Замена
Ф. Новак
️️️️
А. Салаи
87'
82'
Желтая карточка
П. Геркенс
Желтая карточка
М. Зайц
75'
70'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Фрай
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Кадиоглу
67'
Замена
М. Зайц
️️️️
Х. Соса
67'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Бериша
66'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Озил
66'
63'
Замена
П. Двомо
️️️️
А. Юсуф
62'
ГОЛ! 2:2!
П. Геркенс
Пас отдал
Б. Верстате
Желтая карточка
А. Салаи
59'
54'
Желтая карточка
Р. Де Лат
46'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
В. Фишер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Валенсия
45'
44'
Желтая карточка
В. Фишер
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
40'
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Пас отдал
В. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Месут Озил
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
22
Рухан Аксой
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
24
Кадиоглу
7
Соса
10
Озил
30
Валенсия
20
Бериша
4-2-4
1
Бутез
25
Батай
2
Де Лат
23
Винс
4
Алмейда
18
Геркенс
4
Верстате
9
Фрай
38
Саматта
7
Фишер
80
Юсуф
24
Кадиоглу
30
Сангаре
30
Сангаре
24
Кадиоглу
41
Салаи
57
Новак
57
Новак
41
Салаи
7
Соса
8
Зайц
8
Зайц
7
Соса
10
Озил
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Озил
20
Бериша
9
Росси
9
Росси
20
Бериша
9
Фрай
14
Бенсон
14
Бенсон
9
Фрай
80
Юсуф
14
Двомо
14
Двомо
80
Юсуф
7
Фишер
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Фишер
Остались в запасе
Фенербахче
Антверпен
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Фенербахче - Антверпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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