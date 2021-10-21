Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мура 05 - Ренн
Мура 05 - Ренн: обзор матча 21 октября 2021
Мура 05
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
20'
М. Лотрич
17'
С. Гирасси (П)
41'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мура 05 - Ренн
Желтая карточка
М. Марушко
90'
+5
88'
Желтая карточка
Л. Чауна
87'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
С. Гирасси
Замена
М. Клепач
️️️️
Т. Хорват
87'
Замена
А. Мароша
️️️️
М. Лотрич
80'
77'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Г. Лаборд
Замена
С. Мандич
️️️️
К. Пучко
72'
Замена
С. Уро
️️️️
Н. Лорбек
72'
63'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Б. Бурижо
63'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
46'
Замена
М. Терье
️️️️
К. Сулемана
41'
ГОЛ! 1:2!
Г. Лаборд
ГОЛ! 1:1!
М. Лотрич
Пас отдал
Ж. Карничник
20'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Гирасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
14
Ник Лорбек
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Митя Лотрич
ЦП
11
Жига Коус
ПП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Мура 05
12
Лан Ержавец
ВР
52
Марко Залокар
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
77
Станиша Мандич
ЛП
44
Самсондин Уро
ЦП
47
Ален Козар
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-3-1
69
Обрадович
2
Карничник
9
Марушко
30
Горенц
23
Штурм
14
Лорбек
3
Пучко
14
Хорват
9
Лотрич
11
Коус
99
Мулахусейнович
4-1-1-1-3
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
7
Сулемана
9
Лаборд
9
Гирасси
3
Пучко
77
Мандич
77
Мандич
3
Пучко
14
Лорбек
44
Уро
44
Уро
14
Лорбек
14
Хорват
77
Клепач
77
Клепач
14
Хорват
9
Лотрич
17
Мароша
17
Мароша
9
Лотрич
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
9
Гирасси
18
Угочукву
18
Угочукву
9
Гирасси
9
Лаборд
22
Ассиньон
22
Ассиньон
9
Лаборд
7
Сулемана
11
Терье
11
Терье
7
Сулемана
27
Бурижо
17
Чауна
17
Чауна
27
Бурижо
Остались в запасе
Мура 05
Ренн
12
Лан Ержавец
ВР
52
Марко Залокар
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
18
Marko Brkić
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Лан Ержавец
ВР
52
Марко Залокар
ВР
4
Марин Карамарко
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Тио Ципот
ПП
18
Marko Brkić
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Мура 05 - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
Новости команд
Все
Мура 05
Ренн
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
«Рубин» усилился австрийским форвардом
2024.01.25 20:20
2
«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего
2024.01.23 09:05
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+