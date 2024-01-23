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    «Рубин» собирается подписать австрийского нападающего

    «Рубин» близок к осуществлению трансфера 22-летнего форварда Дардана Шабанхаджая из «Муры». По данным журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит 1,2 миллиона евро.

    Нападающий подпишет контракт сроком на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. В ближайшие дни Шабанхаджай пройдет медобследование и подпишет контракт.

    • «Мура», как и «Рубин», сейчас находится на сборах в Анталье.
    • Австрийский форвард провел в этом сезоне 20 матчей за словенский клуб и забил 7 голов.
    • В «Муре» в прошлом сезоне вместе с Шабанхаджаем играл нападающий Мирлинд Даку, ныне выступающий в «Рубине».

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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