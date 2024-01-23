«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего

«Рубин» близок к осуществлению трансфера 22-летнего форварда Дардана Шабанхаджая из «Муры». По данным журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит 1,2 миллиона евро.

Нападающий подпишет контракт сроком на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. В ближайшие дни Шабанхаджай пройдет медобследование и подпишет контракт.