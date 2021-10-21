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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Маккаби
ХИК - Маккаби: обзор матча 21 октября 2021
ХИК
21.10.2021, четверг, 17:30
Лига конференций, группа A, 3 тур
0 : 5
Завершен
Маккаби
28'
Г. Каничовски
49'
С. Перица (П)
60'
Г. Каничовски
87'
Э. Саборит (П)
90+4'
Э. Шамир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Маккаби
90'
+4
ГОЛ! 0:5!
Э. Шамир
Пас отдал
Жералдеш
88'
Замена
И. Шахар
️️️️
Ш. Йейни
88'
Замена
М. Хозез
️️️️
Г. Каничовски
Желтая карточка
Д. О'Шонесси
87'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Э. Саборит
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Р. Риски
82'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Жаир
82'
77'
Замена
О. Халаила
️️️️
С. Перица
77'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Б. Кувас
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
Б. Джало
67'
66'
Желтая карточка
Ш. Пивен
64'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Э. Голаса
Замена
К. Терхо
️️️️
Ф. Валенчич
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Г. Каничовски
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Перица
Замена
️️️️
С. Хостикка
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каничовски
Пас отдал
Э. Голаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
1
Хуго Кето
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
3
Янне Саксела
ЦФ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
17
Каспер Терхо
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
2-1-1-5
16
Морен
5
О'Шонесси
10
Лингман
9
Валенчич
7
Жаир
5
Тенхо
13
Мурильо
5
Джало
7
Хостикка
4-3-1-2
1
Перец
4
Саборит
21
Пивен
18
Жералдеш
23
Эрнандес
21
Йейни
18
Глейзер
23
Голаса
36
Каничовски
18
Перица
10
Кувас
5
Джало
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
5
Джало
7
Жаир
2
Пелтола
2
Пелтола
7
Жаир
9
Риски
21
Олусанья
21
Олусанья
9
Риски
9
Валенчич
17
Терхо
17
Терхо
9
Валенчич
21
Йейни
36
Шахар
36
Шахар
21
Йейни
23
Голаса
15
Шамир
15
Шамир
23
Голаса
10
Кувас
39
Герреро
39
Герреро
10
Кувас
36
Каничовски
18
Хозез
18
Хозез
36
Каничовски
18
Перица
19
Халаила
19
Халаила
18
Перица
Остались в запасе
ХИК
Маккаби
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
3
Янне Саксела
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
3
Янне Саксела
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча ХИК - Маккаби
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХИК
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ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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