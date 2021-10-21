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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 21 октября 2021
Миннесота Юнайтед
21.10.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 40 тур
3 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
41'
А. Эну
63'
Р. Лод
67'
Ф. Фрагапане
45'
Д. Газдаг
54'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион
89'
Замена
A. Fontana
️️️️
О. Мбайзо
Замена
F. Adi
️️️️
Э. Рейносо
87'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
87'
Желтая карточка
Э. Рейносо
84'
84'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Х. Мартинес
83'
Желтая карточка
Х. Мартинес
78'
Желтая карточка
К. Вагнер
Красная карточка
R. Metanire
77'
Замена
О. Алонсо
️️️️
А. Эну
74'
74'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ! 3:2!
Ф. Фрагапане
67'
ГОЛ! 2:2!
Р. Лод
Пас отдал
Э. Рейносо
63'
Замена
Р. Лод
️️️️
E. Finlay
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Газдаг
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Газдаг
ГОЛ! 1:0!
А. Эну
41'
5'
Желтая карточка
О. Мбайзо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
4-3-3
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
31
Дотсон
20
Трапп
13
23
Эну
10
Рейносо
7
Фрагапане
3-1-3-3
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
35
Монтейру
16
Газдаг
18
Флеч
27
Вагнер
93
23
Эну
6
Алонсо
6
Алонсо
23
Эну
13
17
Лод
17
Лод
13
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
10
Рейносо
0
0
10
Рейносо
15
Мбайзо
17
17
15
Мбайзо
70
Мартинес
10
Ааронсон
10
Ааронсон
70
Мартинес
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Филадельфия Юнион
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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