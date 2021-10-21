Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Галатасарай
Локомотив - Галатасарай: обзор матча 21 октября 2021
Локомотив
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
82'
К. Актюркоглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Галатасарай
90'
Желтая карточка
О. Морутан
90'
Замена
К. Люиндама
️️️️
А. Чикелдэу
90'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Рыбус
89'
82'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
О. Морутан
76'
Замена
М. Дианье
️️️️
М. Мохамед
76'
Замена
О. Морутан
️️️️
Р. Бабел
73'
Желтая карточка
М. Мохамед
Желтая карточка
Д. Баринов
70'
68'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йилмаз
44'
Желтая карточка
Т. Антальялы
36'
Желтая карточка
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ПП
20
Александру Чикелдэу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
23
Пабло
4
Едвай
31
Рыбус
6
Баринов
22
Марадишвили
6
Бека-Бека
10
Жемалетдинов
9
Керк
90
Смолов
4-1-3-2
16
Муслера
2
Йедлин
25
Нельссон
23
Маркао
15
ван Анхолт
14
Антальялы
53
Йилмаз
10
Кутлу
8
Бабел
42
Мохамед
20
Чикелдэу
31
Рыбус
27
Живоглядов
27
Живоглядов
31
Рыбус
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
27
Люиндама
27
Люиндама
20
Чикелдэу
8
Бабел
80
Морутан
80
Морутан
8
Бабел
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
42
Мохамед
45
Дианье
45
Дианье
42
Мохамед
Остались в запасе
Локомотив
Галатасарай
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Локомотив - Галатасарай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Галатасарай
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
22:28
2
Назван лучший кандидат на пост тренера «Локомотива»
20:36
2
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
19:20
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
22:28
2
Назван лучший кандидат на пост тренера «Локомотива»
20:36
2
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
19:20
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
17:23
1
Овчинников поделился эмоциями от возвращения к тренерской работе
15:27
1
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
18:36
1
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+