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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Монако
ПСВ - Монако: обзор матча 21 октября 2021
ПСВ
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Монако
59'
К. Гакпо
20'
М. Боадю
89'
С. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Монако
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Диоп
Пас отдал
К. Энрике
Замена
Э. Захави
️️️️
К. Винисиус
87'
Желтая карточка
К. Винисиус
76'
75'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ж. Лукас
74'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Дисаси
70'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
69'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
Замена
Брума
️️️️
К. Гакпо
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
К. Винисиус
59'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
56'
Желтая карточка
К. Гакпо
51'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Боадю
Пас отдал
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Дроммел
21
Боскальи
4
Обиспо
5
Рамальо
30
Макс
2
Мвене
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
95
Винисиус
3-3-2-2
1
Нюбель
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
3
Марипан
2
Агилар
14
Чуамени
12
Энрике
6
Лукас
24
Фофана
10
Боадю
31
Фолланд
18
Гакпо
77
Брума
77
Брума
18
Гакпо
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
95
Винисиус
7
Захави
7
Захави
95
Винисиус
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
6
Лукас
10
Диоп
10
Диоп
6
Лукас
21
Дисаси
10
Мартинш
10
Мартинш
21
Дисаси
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
Остались в запасе
ПСВ
Монако
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча ПСВ - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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