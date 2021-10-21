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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Генк
Вест Хэм - Генк: обзор матча 21 октября 2021
Вест Хэм
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
3 : 0
Завершен
Генк
45+1'
К. Доусон
57'
И. Диоп
59'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Генк
Замена
Д. Честерс
️️️️
М. Ланзини
89'
83'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Ито
83'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Торстведт
Замена
П. Форнальс
️️️️
Н. Влашич
83'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
83'
73'
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
73'
Замена
М. Трезор
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Крессуэлл
67'
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Райс
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Боуэн
59'
ГОЛ! 2:0!
И. Диоп
Пас отдал
А. Крессуэлл
57'
46'
Замена
М. Садик
️️️️
К. Куэста
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
А. Крессуэлл
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Дэн Честерс
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
45
Влашич
20
Боуэн
7
Ярмоленко
4-2-3-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
46
Куэста
26
Лукуми
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3
Крессуэлл
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Крессуэлл
22
Ланзини
20
Честерс
20
Честерс
22
Ланзини
41
Райс
16
Нобл
16
Нобл
41
Райс
45
Влашич
8
Форнальс
8
Форнальс
45
Влашич
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
46
Куэста
15
Садик
15
Садик
46
Куэста
42
Торстведт
24
Тома
24
Тома
42
Торстведт
10
Бонгонда
31
Трезор
31
Трезор
10
Бонгонда
10
Ито
11
Ойен
11
Ойен
10
Ито
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
Остались в запасе
Вест Хэм
Генк
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Вест Хэм - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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