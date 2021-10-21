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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Легия
Наполи - Легия: обзор матча 21 октября 2021
Наполи
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Легия
76'
Л. Инсинье
80'
В. Осимхен
90+5'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Легия
ГОЛ! 3:0!
М. Политано
90'
+5
Замена
А. Ррахмани
️️️️
Л. Инсинье
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
80'
77'
Замена
И. Харатин
️️️️
А. Мартинш
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Политано
76'
73'
Желтая карточка
М. Юханссон
Замена
М. Политано
️️️️
К. Манолас
72'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
72'
71'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Э. Мучи
71'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Лукиньяс
59'
Замена
Б. Слиш
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Ф. Руис
️️️️
Ф. Ангисса
57'
Замена
В. Осимхен
️️️️
И. Лосано
57'
Желтая карточка
К. Манолас
44'
Желтая карточка
Жуан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
10
Жозуэ
АП
82
Лукиньяс
АП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
10
Лирим Кастрати
ПВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
44
Манолас
3
Кулибали
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
6
Демме
10
Инсинье
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
3-2-1-2-2
1
Мишта
24
Ветеска
14
Навроцки
55
Енджейчик
4
Юханссон
37
Младенович
28
Мартинш
10
Жозуэ
82
Лукиньяс
7
Мучи
21
Лопеш
10
Инсинье
13
Ррахмани
13
Ррахмани
10
Инсинье
99
Ангисса
8
Руис
8
Руис
99
Ангисса
44
Манолас
21
Политано
21
Политано
44
Манолас
11
Лосано
45
Осимхен
45
Осимхен
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
28
Мартинш
14
Харатин
14
Харатин
28
Мартинш
21
Лопеш
99
Слиш
99
Слиш
21
Лопеш
82
Лукиньяс
10
Кастрати
10
Кастрати
82
Лукиньяс
7
Мучи
11
Эмрели
11
Эмрели
7
Мучи
Остались в запасе
Наполи
Легия
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Наполи - Легия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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