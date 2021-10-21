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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - ПАОК
Копенгаген - ПАОК: обзор матча 21 октября 2021
Копенгаген
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
80'
П. Бьель
19'
Сидклей
38'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ПАОК
Желтая карточка
Й. Винд
88'
87'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Митрица
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Сингх
84'
83'
Желтая карточка
К. Свидерски
83'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
82'
Желтая карточка
А. Живкович
ГОЛ! 1:2!
П. Бьель
80'
74'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Я. Михайлидис
Замена
Э. Йелерт
️️️️
И. Йоуханнессон
74'
74'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Д. Бисесвар
69'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
64'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Ш. Шваб
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
52'
Желтая карточка
Л. Лерагер
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Живкович
Пас отдал
Ш. Шваб
22'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
19'
ГОЛ! 0:1!
Сидклей
Пас отдал
А. Живкович
Замена
Л. Сингх
️️️️
А. Бальдюрссон
17'
Замена
К. Юнссон
️️️️
В. Бевинг
11'
Красная карточка
К. Грабара
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Копенгаген
31
Йохан Гуаданьо
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
20
Даниэль Харбо
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
20
Виейринья
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
2
Анкерсен
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
16
Бальдюрссон
11
Бевинг
16
Бьель
19
Винд
4-4-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
4
Михай
5
Михайлидис
17
Сидклей
13
Эсити
28
Митрица
22
Шваб
14
Живкович
28
Свидерски
21
Бисесвар
16
Бальдюрссон
11
Сингх
11
Сингх
16
Бальдюрссон
11
Бевинг
1
Юнссон
1
Юнссон
11
Бевинг
8
Йоуханнессон
12
Йелерт
12
Йелерт
8
Йоуханнессон
Сингх
19
Хойлунд
19
Хойлунд
Сингх
5
Михайлидис
15
Варела
15
Варела
5
Михайлидис
22
Шваб
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
22
Шваб
21
Бисесвар
8
Аугусто
8
Аугусто
21
Бисесвар
28
Митрица
99
Мург
99
Мург
28
Митрица
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
Остались в запасе
Копенгаген
ПАОК
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
31
Йохан Гуаданьо
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
20
Даниэль Харбо
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
1
Христос Талихманидис
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Копенгаген - ПАОК
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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