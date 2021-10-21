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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар: обзор матча 21 октября 2021
ЧФР Клуж
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
18'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар
Замена
Х. Родригес
️️️️
М. Бордеяну
82'
Замена
В. Костаке
️️️️
Б. Омрани
82'
81'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
Д. Алибек
️️️️
А. Паун-Александру
73'
68'
Замена
А. Витри
️️️️
О. Вейндал
64'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
В. Павлидис
63'
Замена
Й. Дуин
️️️️
Д. де Вит
Желтая карточка
Г. Дебелюх
61'
Замена
К. Петрила
️️️️
Г. Дебелюх
61'
50'
Желтая карточка
В. Павлидис
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
Х. Кулио
46'
Желтая карточка
Х. Кулио
45'
+1
Желтая карточка
А. Буркэ
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Ю. Сугавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
75
Майк Сестор
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ЧФР Клуж
16
Матео Сушич
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
96
Флорин Стефан
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-2-1-3
75
Сестор
23
Маня
33
Буркэ
45
Камора
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Паун-Александру
29
Омрани
27
Дебелюх
19
Кулио
4-3-1-2
1
Виндаль
4
Хацидиакос
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
37
Бордеяну
5
Родригес
5
Родригес
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
7
Алибек
7
Алибек
10
Паун-Александру
19
Кулио
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
19
Кулио
27
Дебелюх
10
Петрила
10
Петрила
27
Дебелюх
29
Омрани
20
Костаке
20
Костаке
29
Омрани
5
Вейндал
16
Витри
16
Витри
5
Вейндал
14
Павлидис
26
Эвьен
26
Эвьен
14
Павлидис
80
Гюдмюндссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
9
Дуин
9
Дуин
20
де Вит
Остались в запасе
ЧФР Клуж
АЗ Алкмаар
16
Матео Сушич
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
96
Флорин Стефан
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
16
Матео Сушич
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
96
Флорин Стефан
ЦФ
23
Криштиану
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Рашид Бухенна
ЦФ
Остались в запасе
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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