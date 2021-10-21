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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Гент
Партизан - Гент: обзор матча 21 октября 2021
Партизан
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гент
59'
С. Кумс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Гент
90'
+6
Замена
А. Оладойе
️️️️
Э. Овусу
90'
+5
Замена
Б. Годо
️️️️
Нуриу
80'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
М. Самуас
78'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
С. Кумс
78'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
А. Лутовац
️️️️
А. Шчекич
78'
Замена
Д. Пантич
️️️️
К. Мениг
65'
Замена
М. Йойич
️️️️
Б. Натхо
64'
Замена
С. Урошевич
️️️️
И. Обрадович
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Кумс
Пас отдал
М. Самуас
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Л. Маркович
58'
5'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
7
Филип Холендер
ЛАЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
90
Роман Безус
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-1-2-3
1
Попович
17
Живкович
5
Вуячич
37
Обрадович
6
Саничанин
14
Зделар
10
Натхо
19
Шчекич
10
Рикарду
11
Мениг
8
Маркович
4-1-4-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
25
Нуриу
42
Овусу
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
30
Чакветадзе
24
Кумс
29
Депуатр
37
Обрадович
28
Урошевич
28
Урошевич
37
Обрадович
8
Маркович
7
Холендер
7
Холендер
8
Маркович
10
Натхо
18
Йойич
18
Йойич
10
Натхо
11
Мениг
5
Пантич
5
Пантич
11
Мениг
19
Шчекич
15
Лутовац
15
Лутовац
19
Шчекич
25
Нуриу
31
Годо
31
Годо
25
Нуриу
42
Овусу
4
Оладойе
4
Оладойе
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
4
де Сар
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
7
М'Бойо
7
М'Бойо
18
Самуас
Остались в запасе
Партизан
Гент
85
Неманья Стеванович
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
Главный тренер
Александр Станоевич
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
9
Джанни Бруно
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
9
Джанни Бруно
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Партизан - Гент
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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