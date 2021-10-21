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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Коламбус
Нэшвилл - Коламбус: обзор матча 21 октября 2021
Нэшвилл
21.10.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 41 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
77'
Х. Мухтар
75'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Коламбус
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мухтар
90'
89'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
Д. Этьенн
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Т. Вашингтон
84'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
84'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Л. Зелараян
73'
Замена
M. Hairston
️️️️
Л. Фрейзер
71'
Желтая карточка
D. Nagbe
Замена
Д. Риос
️️️️
Р. Леаль
68'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
68'
46'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Зардес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
2-4-4
1
4
25
Циммерман
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
11
Леаль
23
Вашингтон
9
Сапонг
5
2
Джонстон
3-5-2
89
Ром
6
Менса
31
Морейра
3
10
Зелараян
6
Фрейзер
6
7
Сантуш
11
Этьенн
14
9
Зардес
11
Леаль
14
Риос
14
Риос
11
Леаль
20
Годой
27
27
20
Годой
23
Вашингтон
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
11
Этьенн
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
11
Этьенн
6
Фрейзер
14
14
6
Фрейзер
9
Зардес
27
Берри
27
Берри
9
Зардес
Остались в запасе
Нэшвилл
Коламбус
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нэшвилл - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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