Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 25 октября 2021
Бешикташ
25.10.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
39'
К. Ларин
64'
К. Ларин
35'
А. Чикелдэу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Галатасарай
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
90'
+5
Замена
Велинтон
️️️️
Н. Уйсал
90'
+4
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Батшуайи
90'
+4
89'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
А. Чикелдэу
Замена
К. Караман
️️️️
Р. Геззаль
89'
Замена
С. Учан
️️️️
А. Тейшейра
83'
81'
Пенальти не реализован!
М. Мохамед
78'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
78'
Замена
О. Байрам
️️️️
Д. Йедлин
Желтая карточка
А. Тейшейра
75'
70'
Желтая карточка
Маркао
ГОЛ! 2:1!
К. Ларин
Пас отдал
Н. Уйсал
64'
64'
Замена
Р. Бабел
️️️️
О. Морутан
64'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Т. Антальялы
47'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Желтая карточка
Р. Геззаль
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
У. Мерас
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Чикелдэу
Пас отдал
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
3-4-1-2
30
Дестаноглу
17
Мерас
21
Вида
19
Розье
15
Пьянич
18
Геззаль
20
Уйсал
5
Соуза
11
Тейшейра
44
Батшуайи
9
Ларин
4-1-2-2-1
16
Муслера
25
Нельссон
23
Маркао
2
Йедлин
15
ван Анхолт
14
Антальялы
10
Кутлу
20
Чикелдэу
80
Морутан
7
Актюркоглу
45
Дианье
20
Уйсал
23
Велинтон
23
Велинтон
20
Уйсал
11
Тейшейра
48
Учан
48
Учан
11
Тейшейра
44
Батшуайи
50
Ялчин
50
Ялчин
44
Батшуайи
18
Геззаль
19
Караман
19
Караман
18
Геззаль
2
Йедлин
18
Байрам
18
Байрам
2
Йедлин
20
Чикелдэу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
20
Чикелдэу
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
14
Антальялы
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
14
Антальялы
80
Морутан
8
Бабел
8
Бабел
80
Морутан
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+