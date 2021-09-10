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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Силькеборг
Брондбю - Силькеборг: обзор матча 10 сентября 2021
Брондбю
10.09.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
38'
С. Хедлунд
19'
М. Бринк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Силькеборг
Желтая карточка
М. Френдруп
88'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Хедлунд
85'
76'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
А. Клинге
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
А. Брус
73'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
К. Каппис
72'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
72'
64'
Замена
Р. Гояни
️️️️
А. Оггесен
64'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Н. Хелениус
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
М. Греве
38'
26'
Желтая карточка
Т. Сальквист
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Бринк
Пас отдал
Н. Валлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Матиас Греве
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Силькеборг
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-1-2
1
Хермансен
5
Брус
2
Максе
5
Тшиемб
14
Менса
12
Каппис
5
Радошевич
25
Френдруп
17
Греве
15
Хедлунд
17
Уре
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
7
Валлис
23
Тордарсон
6
Бринк
3
Сальквист
15
19
Клинге
22
Оггесен
9
Хелениус
5
Брус
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
5
Брус
15
Хедлунд
8
Беркеейет
8
Беркеейет
15
Хедлунд
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
12
Каппис
11
Фаллениус
11
Фаллениус
12
Каппис
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
19
Клинге
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
19
Клинге
22
Оггесен
23
Гояни
23
Гояни
22
Оггесен
9
Хелениус
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
9
Хелениус
Остались в запасе
Брондбю
Силькеборг
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Брондбю - Силькеборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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