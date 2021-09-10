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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Чили
Колумбия - Чили: обзор матча 10 сентября 2021
Колумбия
10.09.2021, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
3 : 1
Завершен
Чили
19'
М. Борха (П)
20'
М. Борха
74'
Л. Диас
56'
Ж. Менезес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Чили
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
Л. Диас
90'
+2
85'
Желтая карточка
Н. Диас
Замена
В. Тесильо
️️️️
О. Мурильо
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Кинтеро
78'
77'
Замена
Н. Диас
️️️️
Э. Мена
77'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Ж. Менезес
ГОЛ! 3:1!
Л. Диас
Пас отдал
Р. Мартинес
74'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
М. Борха
69'
Замена
Д. Муньос
️️️️
Р. Борре
69'
68'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
Х. Кинтеро
66'
56'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Менезес
Пас отдал
Э. Пульгар
46'
Замена
М. Нуньес
️️️️
К. Баэса
46'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
П. Диас
46'
Замена
Л. Хименес
️️️️
И. Моралес
30'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:0!
М. Борха
Пас отдал
Р. Борре
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Борха
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Давид Оспина
ВР
11
Яйро Морено
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
0
Dairon Mosquera
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Густаво Куэльяр
ОП
4
Йерсон Кандело
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Dayron Mosquera
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
18
Луис Синистерра
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦФ
11
Луис Хименес
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
3
Диего Валенсия
ЦФ
2-2-2-1-2
3
Мурильо
11
Морено
21
Куэста
5
Барриос
15
Урибе
20
Кинтеро
11
Куадрадо
7
Диас
9
Борха
19
Борре
4-3-1-1-1
1
Браво
4
Исла
5
Роко
5
Диас
2
Мена
2
Баэса
13
Пульгар
17
Медель
8
Видаль
16
Менезес
9
Моралес
7
Диас
18
Куэльяр
18
Куэльяр
7
Диас
3
Мурильо
6
Тесильо
6
Тесильо
3
Мурильо
19
Борре
2
Муньос
2
Муньос
19
Борре
20
Кинтеро
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Кинтеро
9
Борха
19
Мартинес
19
Мартинес
9
Борха
2
Мена
2
Диас
2
Диас
2
Мена
5
Диас
20
Арангис
20
Арангис
5
Диас
2
Баэса
10
Нуньес
10
Нуньес
2
Баэса
9
Моралес
11
Хименес
11
Хименес
9
Моралес
16
Менезес
9
Паласиос
9
Паласиос
16
Менезес
Остались в запасе
Колумбия
Чили
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
0
Dairon Mosquera
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
4
Йерсон Кандело
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Dayron Mosquera
ЦП
18
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
3
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
12
Камило Варгас
ВР
0
Dairon Mosquera
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
4
Йерсон Кандело
ЦП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
0
Dayron Mosquera
ЦП
18
Луис Синистерра
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
3
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Колумбия - Чили
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
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