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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 10 сентября 2021
Мидтьюлланд
10.09.2021, пятница, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
47'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
Желтая карточка
Э. Святченко
89'
87'
Желтая карточка
А. Франсис
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
85'
81'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Диоманде
80'
Замена
M. Woledzi
️️️️
К. Хансен
79'
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
69'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Андерсен
68'
Замена
О. Вилладсен
️️️️
М. Фрезе
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Ж. Брумадо
64'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Н. Дир
63'
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
Пас отдал
Ж. Брумадо
47'
14'
Желтая карточка
М. Диоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
18
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
35
Шарлес
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
4-1-3-2
1
Олафссон
44
Дир
2
Андерссон
28
Святченко
3
Дальсгаард
25
Онидика
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
18
Жуниньо
74
Брумадо
2-3-1-4
13
Дуду
17
Тюхосен
4
Хансен
8
Андерсен
10
Диоманде
17
Франсис
21
Шельдеруп
3
Фрезе
28
Кулибали
7
Адингра
39
Нагало
74
Брумадо
2
Каюсте
2
Каюсте
74
Брумадо
44
Дир
27
Коолс
27
Коолс
44
Дир
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
4
Хансен
3
3
4
Хансен
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
8
Андерсен
33
Кристенсен
33
Кристенсен
8
Андерсен
10
Диоманде
24
Свенссон
24
Свенссон
10
Диоманде
3
Фрезе
2
Вилладсен
2
Вилладсен
3
Фрезе
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
30
Джаред Томпсон
ВР
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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