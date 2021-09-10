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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лилль
Лорьян - Лилль: обзор матча 10 сентября 2021
Лорьян
10.09.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
7'
А. Лорьенте
87'
Т. Моффи
25'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лилль
90'
+3
Желтая карточка
Шека
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Моффи
90'
+2
Желтая карточка
К. Буагар
90'
+1
88'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Пас отдал
В. Ле Гофф
87'
Замена
А. Грбич
️️️️
А. Лорьенте
81'
Замена
К. Буагар
️️️️
Т. Монконду
80'
75'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
59'
Замена
️️️️
А. Гомес
44'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Л. Абержель
34'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Йылмаз
ГОЛ! 1:0!
А. Лорьенте
Пас отдал
Т. Моффи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
17
Кентен Буагар
АП
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
27
Рокко Асконе
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нарди
25
Ле Гофф
4
Йенц
15
Лапорт
17
Мендес
6
Монконду
19
Абержель
18
Лемуан
45
Лорьенте
2
Силва
9
Моффи
4-3-2-1
13
Грбич
6
Фонте
35
Джало
4
Ботман
17
Рейнилду
8
Шека
7
Гомес
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
17
Йылмаз
9
Моффи
25
Диарра
25
Диарра
9
Моффи
6
Монконду
17
Буагар
17
Буагар
6
Монконду
45
Лорьенте
9
Грбич
9
Грбич
45
Лорьенте
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
93
Иконе
80
Лихаджи
80
Лихаджи
93
Иконе
Остались в запасе
Лорьян
Лилль
11
Редван Бурлес
ЛП
14
Жером Эрго
ПЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
АП
27
Рокко Асконе
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
11
Редван Бурлес
ЛП
14
Жером Эрго
ПЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
АП
Остались в запасе
27
Рокко Асконе
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лорьян - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мустуар
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