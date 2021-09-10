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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ингулец
Александрия - Ингулец: обзор матча 10 сентября 2021
Александрия
10.09.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ингулец
53'
С. Гринь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Ингулец
90'
+3
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
С. Гринь
90'
+3
Желтая карточка
К. Дрышлюк
85'
84'
Желтая карточка
А. Козак
Замена
C. Spinelli
️️️️
В. Одарюк
76'
76'
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
В. Шарай
Желтая карточка
К. Ковалец
65'
58'
Желтая карточка
M. Ali Ben Salem
58'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
М. Шишка
57'
Замена
А. Козак
️️️️
П. Полегенько
ГОЛ! 1:0!
С. Гринь
Пас отдал
И. Калюжный
53'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Демченко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
3-3-5
11
Мирошниченко
9
Цуриков
25
7
Демченко
75
Третьяков
50
Гринь
31
Билык
5
Калюжный
8
Дрышлюк
8
Одарюк
57
Мельник
2-1-5
1
28
Полегенько
39
Опанасенко
77
Шарай
5
Запорожец
29
Асмелаш
4
28
Коробенко
76
Шишка
50
Гринь
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
50
Гринь
7
Демченко
6
Ковалец
6
Ковалец
7
Демченко
8
Одарюк
77
77
8
Одарюк
76
Шишка
0
0
76
Шишка
28
Полегенько
10
Козак
10
Козак
28
Полегенько
77
Шарай
99
99
77
Шарай
Остались в запасе
Александрия
Ингулец
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Ингулец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
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