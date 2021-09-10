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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Эквадор
Уругвай - Эквадор: обзор матча 10 сентября 2021
Уругвай
10.09.2021, пятница, 01:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Эквадор
90+2'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Эквадор
90'
+4
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Ф. Леон
90'
+4
Замена
А. Мена
️️️️
М. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
Пас отдал
Н. Нандес
90'
+2
Замена
F. Martinez
️️️️
Б. Родригес
84'
84'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Эстрада
Замена
Г. Перейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
80'
Желтая карточка
Н. Нандес
76'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Винья
73'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Альварес
73'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
66'
64'
Замена
А. Франко
️️️️
F. Gaibor
59'
Желтая карточка
Б. Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Агустин Альварес
ЦФ
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Бирон Кастильо
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
0
Fernando Gaibor
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
0
Federico Martinez
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
0
Давид Теранс
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
9
Хоао Рохас
ЦП
0
Джохан Хулио
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-5-2
23
Муслера
17
Винья
2
Хименес
4
Араухо
8
Вальверде
6
Бентанкур
5
Весино
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
18
Родригес
26
Альварес
3-3-2-1-1
12
Ортис
2
Торрес
6
Кастильо
5
Леон
3
Хинкапе
23
Кайседо
7
Эступиньян
8
Груэсо
0
19
Плата
11
Эстрада
17
Винья
22
Пикерес
22
Пикерес
17
Винья
18
Родригес
0
0
18
Родригес
10
Де Арраскаэта
16
Перейро
16
Перейро
10
Де Арраскаэта
26
Альварес
18
Гомес
18
Гомес
26
Альварес
0
21
Франко
21
Франко
0
23
Кайседо
15
Мена
15
Мена
23
Кайседо
5
Леон
11
Ангуло
11
Ангуло
5
Леон
11
Эстрада
13
Валенсия
13
Валенсия
11
Эстрада
Остались в запасе
Уругвай
Эквадор
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
0
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
9
Хоао Рохас
ЦП
0
Джохан Хулио
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
0
Давид Теранс
ЦФ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
9
Хоао Рохас
ЦП
0
Джохан Хулио
ЦФ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Уругвай - Эквадор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
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