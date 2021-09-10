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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 10 сентября 2021
Бирмингем Сити
10.09.2021, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
31'
С. Хоган
81'
Ж. Бела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Дерби Каунти
83'
Замена
Д. Найт
️️️️
Т. Лоуренс
82'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Сибли
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бела
81'
Желтая карточка
М. Робертс
77'
76'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
76'
Желтая карточка
Р. Моррисон
Замена
Г. Гарднер
️️️️
С. Хоган
74'
Замена
Т. Дини
️️️️
Л. Юткевич
68'
Желтая карточка
И. Суньич
57'
46'
Замена
J. Stretton
️️️️
Г. Шинни
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
31'
24'
Желтая карточка
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Шаркич
4
Робертс
24
Педерсен
2
Колен
6
Дин
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
3-4-1-2
13
Рос
33
Дэйвис
19
Ягиелка
14
Бирн
4
Шинни
32
Сибли
11
Моррисон
18
Берд
10
Лоуренс
9
3
Бьюкэнан
25
Хоган
20
Гарднер
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
14
Дини
14
Дини
10
Юткевич
32
Сибли
20
Уильямс
20
Уильямс
32
Сибли
10
Лоуренс
12
Найт
12
Найт
10
Лоуренс
4
Шинни
14
14
4
Шинни
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
27
Коннал Трумен
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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