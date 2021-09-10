Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Остенде
Брюгге - Остенде: обзор матча 10 сентября 2021
Брюгге
10.09.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
24'
Н. Ланг
56'
Х. Ванакен
80'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Остенде
Замена
Б. Дост
️️️️
Ш. Де Кетеларе
82'
Замена
Б. Мехеле
️️️️
Д. Хендри
82'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Э. Соболь
82'
ГОЛ! 3:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Х. Ванакен
80'
76'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Н. Бацнер
76'
Замена
Д. Атанга
️️️️
M. Kvasina
70'
Желтая карточка
К. Роша
Замена
М. Ритс
️️️️
Р. Вормер
68'
61'
Замена
В. Косьелло
️️️️
M. D'Arpino
61'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гейе
56'
Желтая карточка
М. Гейе
ГОЛ! 2:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
К. Мата
56'
48'
Желтая карточка
Н. Бацнер
45'
Вторая желтая
С. Фортеш
42'
Желтая карточка
С. Фортеш
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ланг
Пас отдал
К. Соуа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остенде
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
99
Тибо Персин
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
72
Ноа Мбамба
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Остенде
14
Альфонс Амаде
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
25
Вормер
17
Де Кетеларе
14
Соуа
3-5
15
Фортеш
25
Осифо
27
Капон
16
Ндика Матам
28
Хуберт
5
25
Бацнер
0
23
Соболь
27
Мауасса
27
Мауасса
23
Соболь
13
Хендри
44
Мехеле
44
Мехеле
13
Хендри
25
Вормер
23
Ритс
23
Ритс
25
Вормер
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
17
Де Кетеларе
12
Дост
12
Дост
17
Де Кетеларе
0
26
Косьелло
26
Косьелло
0
25
Бацнер
7
7
25
Бацнер
27
17
Атанга
17
Атанга
27
29
Гейе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
29
Гейе
Остались в запасе
Брюгге
Остенде
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
99
Тибо Персин
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
14
Альфонс Амаде
ОП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
99
Тибо Персин
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Остались в запасе
14
Альфонс Амаде
ОП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Брюгге - Остенде
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Остенде
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+