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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 10 сентября 2021
Бразилия
10.09.2021, пятница, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Перу
15'
Э. Рибейро
40'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Перу
Желтая карточка
Неймар
90'
Замена
Эденилсон
️️️️
Жерсон
84'
Замена
Халк
️️️️
Г. Барбоза
84'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Каземиро
77'
73'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Д. Лападула
Желтая карточка
Г. Барбоза
66'
65'
Желтая карточка
К. Гонсалес
63'
Желтая карточка
Г. Коста
Замена
Д. Алвес
️️️️
Э. Рибейро
63'
Замена
М. Кунья
️️️️
Данило
63'
59'
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
59'
Замена
Г. Коста
️️️️
Й. Йотун
Желтая карточка
Л. Пакета
57'
46'
Замена
К. Рамос
️️️️
А. Сантамария
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Каземиро
44'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
40'
38'
Желтая карточка
Й. Йотун
35'
Желтая карточка
Р. Тапиа
30'
Желтая карточка
А. Сантамария
ГОЛ! 1:0!
Э. Рибейро
Пас отдал
Неймар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
0
Лукас Вериссимо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Жерсон
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
1
Сантос
ВР
3
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
0
Эденилсон
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
21
Халк
ПВ
23
Эверсон
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
0
Артур
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
20
Эдисон Флорес
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
16
Габриэль Коста
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Вевертон
6
Сандро
2
Милитао
0
Вериссимо
13
Данило
5
Каземиро
7
Жерсон
22
Рибейро
10
Неймар
20
Пакета
21
Барбоза
4-1-2-1-2
1
Галлезе
4
Сантамария
22
Калленс
19
Йотун
4
Лопес
13
Тапиа
10
Гонсалес
10
Куэва
18
Каррильо
17
Адвинкула
9
Лападула
22
Рибейро
13
Алвес
13
Алвес
22
Рибейро
7
Жерсон
0
Эденилсон
0
Эденилсон
7
Жерсон
5
Каземиро
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
5
Каземиро
21
Барбоза
21
Халк
21
Халк
21
Барбоза
13
Данило
7
Кунья
7
Кунья
13
Данило
4
Сантамария
15
Рамос
15
Рамос
4
Сантамария
10
Куэва
20
Флорес
20
Флорес
10
Куэва
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
19
Йотун
16
Коста
16
Коста
19
Йотун
9
Лападула
11
Руидиас
11
Руидиас
9
Лападула
Остались в запасе
Бразилия
Перу
1
Сантос
ВР
3
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
23
Эверсон
ЦФ
0
Артур
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
1
Сантос
ВР
3
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
23
Эверсон
ЦФ
0
Артур
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
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