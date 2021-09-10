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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Боливия
Аргентина - Боливия: обзор матча 10 сентября 2021
Аргентина
10.09.2021, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
14'
Л. Месси
65'
Л. Месси
89'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Боливия
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
89'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Отаменди
82'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
82'
79'
Желтая карточка
Р. Вака
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
72'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Ди Мария
71'
68'
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
Х. Вака
68'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Э. Сааведра
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
65'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Гомес
62'
46'
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Вильярроэль
31'
Желтая карточка
М. Вильярроэль
24'
Желтая карточка
Л. Акин
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Паредес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
19
Хенри Вака
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
0
Агустин Росси
ВР
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Боливия
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
18
Родриго Рамальо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Муссо
8
Акунья
6
Пеццелла
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ди Мария
10
Месси
17
Гомес
22
Мартинес
3-2-3-1-1
1
Лампе
2
Сагредо
2
Кинтерос
4
Акин
21
Сагредо
5
Хусино
6
Хустиниано
8
Вильярроэль
8
Сааведра
19
Вака
9
Морено
19
Отаменди
2
Мартинес
2
Мартинес
19
Отаменди
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
11
Ди Мария
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ди Мария
22
Мартинес
21
Корреа
21
Корреа
22
Мартинес
17
Гомес
16
Корреа
16
Корреа
17
Гомес
8
Сааведра
17
Фернандес
17
Фернандес
8
Сааведра
8
Вильярроэль
10
Вака
10
Вака
8
Вильярроэль
19
Вака
11
Альгараньяс
11
Альгараньяс
19
Вака
Остались в запасе
Аргентина
Боливия
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
12
Херонимо Рульи
ВР
0
Агустин Росси
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Марк Энумба
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
18
Родриго Рамальо
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
12
Херонимо Рульи
ВР
0
Агустин Росси
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Марк Энумба
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
18
Родриго Рамальо
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Аргентина - Боливия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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