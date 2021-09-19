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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Теплице
Карвина - Теплице: обзор матча 19 сентября 2021
Карвина
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Теплице
54'
Л. Чмелик
55'
Д. Трубац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Теплице
90'
+3
Желтая карточка
J. Ctvrtecka
Замена
K. Zych
️️️️
M. Túlio
90'
+1
90'
Замена
S. Krunert
️️️️
Д. Трубац
86'
Желтая карточка
P. Moulis
Замена
А. Несицки
️️️️
Л. Чмелик
85'
Желтая карточка
Э. Шехич
84'
83'
Замена
P. Moulis
️️️️
Я. Фортельный
Желтая карточка
А. Крапка
78'
72'
Замена
M. Succar
️️️️
D. Ledecky
67'
Желтая карточка
T. Vondrasek
64'
Желтая карточка
Я. Фортельный
Желтая карточка
L. Bartosak
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Трубац
ГОЛ! 1:0!
Л. Чмелик
54'
Замена
D. Bartl
️️️️
К. Косе
46'
Желтая карточка
Л. Чмелик
39'
18'
Желтая карточка
O. Mazuch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
20
Daniel Bartl
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
3-2-1-4
3
Сантос
23
12
39
Крапка
3
5
Косе
26
27
9
Чмелик
44
Шехич
4-1-5
22
3
17
4
Члумецки
27
Трубац
21
0
11
19
Юкл
8
Фортельный
5
Косе
20
20
5
Косе
9
Чмелик
9
Несицки
9
Несицки
9
Чмелик
12
28
28
12
27
Трубац
13
13
27
Трубац
0
19
19
0
8
Фортельный
10
10
8
Фортельный
Остались в запасе
Карвина
Теплице
0
M. Sindelar
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
18
Karel Hasil
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
0
M. Sindelar
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Карвина - Теплице
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Карвина
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.05.13 18:45
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Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
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