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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Харьков
Львов - Харьков: обзор матча 19 сентября 2021
Львов
19.09.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Харьков
Желтая карточка
А. Довгий
90'
+3
Желтая карточка
Э. Махмутович
87'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
A.
83'
Замена
А. Ременяк
️️️️
Н. Ныч
83'
79'
Желтая карточка
М. Шершень
79'
Замена
А. Савин
️️️️
Фабиньо
73'
Замена
А. Ременюк
️️️️
Е. Протасов
Замена
А. Бусько
️️️️
М. Грисьо
66'
Желтая карточка
М. Грисьо
62'
Желтая карточка
А. Романчук
55'
Замена
A.
️️️️
С. Политыло
50'
Замена
D. Semeniv
️️️️
Чина
46'
25'
Желтая карточка
С. Ченбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
89
Чина
ПВ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
1-2-1-5
3
Махмутович
6
Довгий
89
Политыло
89
Чина
45
Якимец
3
Романчук
25
Брикнер
8
Сирьяк
11
Грисьо
2-5-1-2
1
Сидоренко
23
Шершень
3
Ермаков
21
Ченбай
28
Габелок
8
Крыськив
10
Протасов
70
Фабиньо
11
Батюшин
33
Марлисон
3
Ткачук
11
Грисьо
24
Бусько
24
Бусько
11
Грисьо
55
Крушинский
55
Крушинский
15
Ныч
9
Ременяк
9
Ременяк
15
Ныч
89
Чина
8
8
89
Чина
89
Политыло
10
10
89
Политыло
70
Фабиньо
77
Савин
77
Савин
70
Фабиньо
10
Протасов
11
Ременюк
11
Ременюк
10
Протасов
Остались в запасе
Львов
Харьков
12
Орест Костик
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
12
Орест Костик
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Львов - Харьков
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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