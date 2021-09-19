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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 19 сентября 2021
Брайтон
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
35'
Н. Мопе (П)
50'
Д. Уэлбек
61'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лестер
Желтая карточка
Р. Санчес
90'
+4
Замена
Я. Модер
️️️️
И. Биссума
79'
75'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Д. Берн
️️️️
Д. Уэлбек
70'
68'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Э. Мвепу
️️️️
С. Мач
62'
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Троссард
50'
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Мэддисон
44'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
35'
Желтая карточка
Й. Велтман
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-3-2
97
Санчес
17
Кукурелья
25
Даффи
5
Данк
34
Велтман
28
Биссума
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
18
Уэлбек
11
Мопе
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
23
Вестергор
5
Бертранд
34
Сумаре
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
18
Уэлбек
33
Берн
33
Берн
18
Уэлбек
7
Мач
12
Мвепу
12
Мвепу
7
Мач
28
Биссума
7
Модер
7
Модер
28
Биссума
10
Мэддисон
11
Лукман
11
Лукман
10
Мэддисон
5
Бертранд
21
Кастань
21
Кастань
5
Бертранд
34
Сумаре
17
Ихеначо
17
Ихеначо
34
Сумаре
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брайтон - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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