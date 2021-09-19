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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 19 сентября 2021
Боруссия Д
19.09.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Унион
10'
Р. Геррейру
24'
Э. Холанд
52'
М. Фридрих (АГ)
83'
Э. Холанд
57'
М. Крузе (П)
81'
А. Фогльзаммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Унион
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
89'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Хуммельс
89'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
84'
ГОЛ! 4:2!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Хуммельс
83'
81'
ГОЛ! 3:2!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
Н. Гисельман
77'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
77'
Замена
К. Эндо
️️️️
Т. Баумгартль
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Мален
73'
71'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Р. Хедира
Желтая карточка
А. Витсель
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Крузе
55'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Л. Озтюнали
55'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Фридрих
52'
50'
Желтая карточка
Н. Гисельман
Желтая карточка
М. Хуммельс
50'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Менье
24'
15'
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Рейньер
АП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
22
Павел Вшолек
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-3-1-2
1
Кобель
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
5
Беллингем
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
14
Мален
9
Холанд
3-3-2-2
16
Люте
31
Кнохе
32
Баумгартль
5
Фридрих
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
21
Озтюнали
21
Премель
10
Крузе
14
Авонийи
14
Мален
27
Вольф
27
Вольф
14
Мален
15
Хуммельс
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Хуммельс
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
8
Хедира
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Хедира
32
Баумгартль
5
Эндо
5
Эндо
32
Баумгартль
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
21
Озтюнали
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Озтюнали
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Павел Вшолек
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Павел Вшолек
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Унион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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