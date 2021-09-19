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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Сити
Цинциннати - Нью-Йорк Сити: обзор матча 19 сентября 2021
Цинциннати
19.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
4'
Бреннер
37'
К. Паркс
60'
В. Кастелланос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Сити
90'
+7
Желтая карточка
А. Калленс
Красная карточка
И. Атанга
90'
+5
90'
Замена
T. Rocha
️️️️
И. Тажури
Красная карточка
А. Барреаль
85'
84'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Моралес
83'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
G. Cameron
77'
Желтая карточка
А. Барреаль
74'
71'
Замена
А. Калленс
️️️️
Х. Медина
69'
Желтая карточка
А. Моралес
Замена
Б. Васкес
️️️️
E. Castillo
68'
Замена
А. Крус
️️️️
H. Medunjanin
68'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Кастелланос
Желтая карточка
G. Cameron
48'
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Паркс
Пас отдал
Г. Тораринссон
26'
Желтая карточка
И. Тажури
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Нью-Йорк Сити
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
1-1-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
5
22
Барреаль
20
Бреннер
32
Акоста
19
4
3-4-3
1
Джонсон
6
Сэндс
25
Шано
27
Моралес
4
Тораринссон
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
2
18
Тажури
11
Кастелланос
5
6
Блэкетт
6
Блэкетт
5
19
9
Васкес
9
Васкес
19
4
8
Крус
8
Крус
4
28
Медина
18
Калленс
18
Калленс
28
Медина
18
Тажури
15
15
18
Тажури
27
Моралес
5
Асеведо
5
Асеведо
27
Моралес
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
25
Kenneth Vermeer
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Сити
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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