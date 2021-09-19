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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАОК
Астерас - ПАОК: обзор матча 19 сентября 2021
Астерас
19.09.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
27'
Виейринья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ПАОК
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
81'
79'
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
78'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
А. Митрица
78'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
Желтая карточка
Д. Сантафе
77'
73'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ш. Шваб
69'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
Замена
R. Gómez
️️️️
Сито
66'
Замена
️️️️
Д. Кармона
66'
52'
Замена
️️️️
Виейринья
42'
Желтая карточка
Ш. Шваб
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1-1-5
1
Пападопулос
2
Кармона
6
8
40
Сито
5
20
Регис
24
Альварес
3-5-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
17
Сидклей
20
Виейринья
27
Куртич
99
Мург
28
Митрица
22
Шваб
21
Бисесвар
28
Свидерски
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
40
Сито
21
21
40
Сито
22
Бенито
22
Бенито
28
Митрица
8
Аугусто
8
Аугусто
28
Митрица
22
Шваб
13
Эсити
13
Эсити
22
Шваб
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
Остались в запасе
Астерас
ПАОК
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Астерас - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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