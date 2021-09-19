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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 19 сентября 2021
Нью-Инглэнд Революшн
19.09.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 33 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
62'
А. Букса
58'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
T. McNamara
82'
Замена
T.
️️️️
Г. Боу
82'
77'
Желтая карточка
I. Parente
75'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
70'
Замена
I. Parente
️️️️
М. Берри
66'
Желтая карточка
S. Abdul-Salaam
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
62'
61'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Мэцан
58'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
46'
Замена
Х. Аффул
️️️️
М. Валенсуэла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-3-4
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
8
Полстер
7
Боу
16
Букса
10
Хиль
26
30
Тернер
4-3-1-2
89
Ром
6
Менса
3
16
Валенсуэла
12
11
Этьенн
14
6
23
Мэцан
9
Зардес
27
Берри
7
Боу
12
12
7
Боу
26
9
Траустасон
9
Траустасон
26
16
Валенсуэла
25
Аффул
25
Аффул
16
Валенсуэла
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
27
Берри
16
16
27
Берри
23
Мэцан
9
9
23
Мэцан
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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