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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 19 сентября 2021
Ницца
19.09.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 2
Завершен
Монако
52'
А. Делор
73'
Х. Будауи
39'
А. Головин
77'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сидибе
89'
Желтая карточка
С. Диоп
Замена
К. Тюрам
️️️️
П. Росарио
89'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
К. Стенгс
89'
Желтая карточка
Данте
87'
Пенальти не реализован!
А. Гуири
82'
82'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
82'
Замена
С. Павлович
️️️️
Г. Марипан
81'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 2:1!
Х. Будауи
73'
73'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Дисаси
73'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
62'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ж. Мартинш
Желтая карточка
Ю. Аталь
58'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
А. Гуири
52'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
Ж. Мартинш
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Гуири
3-3-1-2-1
1
Нюбель
3
Марипан
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
14
Стенгс
24
Данильюк
24
Данильюк
14
Стенгс
13
Росарио
19
Тюрам
19
Тюрам
13
Росарио
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
3
Марипан
31
Павлович
31
Павлович
3
Марипан
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
21
Дисаси
15
Дьятта
15
Дьятта
21
Дисаси
10
Мартинш
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ницца
Монако
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ницца - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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