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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Твенте
Витесс - Твенте: обзор матча 19 сентября 2021
Витесс
19.09.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 4
Завершен
Твенте
62'
У. Дарфалу
3'
Р. Преппер
45+1'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
56'
Р. Преппер
60'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Твенте
Вторая желтая
Д. Дехи
85'
80'
Замена
Д. Думич
️️️️
М. Хилгерс
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
М. Виттек
80'
74'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
74'
Замена
Г. Смал
️️️️
В. Брама
73'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 1:4!
У. Дарфалу
Пас отдал
М. Виттек
62'
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Влап
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Беро
60'
Желтая карточка
М. Беро
58'
56'
ГОЛ! 0:3!
Р. Преппер
Пас отдал
G. Troupee
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
46'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
У. Таннан
46'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Я. Расмуссен
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Зерруки
Желтая карточка
М. Шуберт
45'
+1
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Д. Дехи
42'
39'
Желтая карточка
М. Садилек
18'
Желтая карточка
В. Брама
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Преппер
Пас отдал
М. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2-2-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
17
Опенда
8
Фредериксен
6
Тронстад
14
Расмуссен
1-3-2-4
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
6
Брама
18
Лимниос
14
Влап
2
Хилгерс
3
Преппер
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
22
Беро
8
Вруг
8
Вруг
22
Беро
6
Таннан
34
Гбоу
34
Гбоу
6
Таннан
14
Расмуссен
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
14
Расмуссен
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
32
Виттек
29
Бейтинк
29
Бейтинк
32
Виттек
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
6
Брама
5
Смал
5
Смал
6
Брама
2
Хилгерс
4
Думич
4
Думич
2
Хилгерс
Остались в запасе
Витесс
Твенте
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Витесс - Твенте
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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