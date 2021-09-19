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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 19 сентября 2021
Заря
19.09.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
2'
В. Кабаев
45'
А. Гладкий (П)
88'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
ГОЛ! 3:0!
А. Саядманеш
88'
Замена
️️️️
В. Кабаев
81'
70'
Замена
Д. Скорко
️️️️
Р. Вантух
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Гладкий
67'
Желтая карточка
В. Кабаев
56'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гладкий
45'
Желтая карточка
Д. Фаворов
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Кабаев
Пас отдал
А. Громов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Черноморец
12
Алексей Паламарчук
ВР
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Илья Путря
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Максим Казаков
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
40
Квек
29
Назарина
10
Кочергин
10
Булеца
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
20
Гладкий
5-1-3
12
Паламарчук
6
Кадири
17
Вантух
14
Кравченко
91
Михайленко
10
Авагимян
14
Цитаишвили
19
Ванат
37
Дубко
22
Путря
20
Гладкий
17
Саядманеш
17
Саядманеш
20
Гладкий
17
Вантух
22
Скорко
22
Скорко
17
Вантух
Остались в запасе
Заря
Черноморец
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Максим Казаков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Максим Казаков
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Заря - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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